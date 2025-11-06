Власти Ливана решили освободить сына Каддафи

Власти Ливана решили без залога освободить сына Каддафи Ганнибала
Власти Ливана решили освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
По данным агентства, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году.
Ганнибал Каддафи в ходе расследования отрицал причастность к похищению, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.
Сын Каддафи поблагодарил Россию за усилия по его освобождению
Дискуссия о возможном освобождении Ганнибала продолжалась на протяжении 10 лет. В итоге, ливанские власти согласились освободить сына Каддафи при условии внесения залога в размере $11 млн. Позже это требование было отозвано.
«Правительство национального единства выражает глубокую признательность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и понимание в деле освобождения ливийского гражданина Ганнибала Каддафи, а также за ответ ливанских властей, приведший к решению об освобождении и отмене назначенного ему залога», — пояснили в ПНЕ.
Ранее один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури рассказал, что судебные власти Ливана обсуждают отмену запрета на выезд сына покойного ливийского лидера.