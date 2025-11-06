Власти Ливана решили освободить сына Каддафи

Власти Ливана решили освободить Ганнибала Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

По данным агентства, сын бывшего лидера Ливии был задержан правоохранительными органами Ливана в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, который пропал во время визита в ливийскую столицу в 1978 году.

Ганнибал Каддафи в ходе расследования отрицал причастность к похищению, ссылаясь на то, что во время инцидента ему было всего три года.

Сын Каддафи поблагодарил Россию за усилия по его освобождению

Дискуссия о возможном освобождении Ганнибала продолжалась на протяжении 10 лет. В итоге, ливанские власти согласились освободить сына Каддафи при условии внесения залога в размере $11 млн. Позже это требование было отозвано.

«Правительство национального единства выражает глубокую признательность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и понимание в деле освобождения ливийского гражданина Ганнибала Каддафи, а также за ответ ливанских властей, приведший к решению об освобождении и отмене назначенного ему залога», — пояснили в ПНЕ.

Ранее один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури рассказал, что судебные власти Ливана обсуждают отмену запрета на выезд сына покойного ливийского лидера.