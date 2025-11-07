Трамп в ярости: попытки обанкротить РФ обернулись неприятностями для США

Дональд Трамп за последние несколько недель неоднократно угрожал Кремлю финансовыми проблемами. Он говорил, что экономика России близка к краху и США могут еще больше усилить на нее давление. Как отметили китайские журналисты, глава Белого дома перешел от слов к действиям и предпринял меры, которые должны были привести к разорению РФ. Однако внезапно все пошло не по плану. Об этом сообщает издание 360kuai.

«На этот раз Трамп действительно потерял лицо», – пишут авторы китайского издания.

Политик сосредоточился на одном из ключевых источников дохода России – экспорте нефти. Были введены санкции против крупнейших нефтяных компаний страны, а также началась активная работа с государствами, которые закупают российские энергоносители. Особенно это касалось Индии, которая является одним из главных покупателей российского черного золота.

Трамп: Индия «в основном» прекратила покупать российскую нефть

Трамп был уверен в успехе своих действий и даже заявил, что его «друг», премьер-министр Индии Нарендра Моди, согласился прекратить закупки российской нефти. Однако вскоре стало известно, что Индия не собирается следовать указаниям США и продолжает увеличивать объемы импорта нефти из России.

Китайские аналитики отмечают, что причина такой непокорности Индии проста – низкие цены на российскую нефть. В вопросах национальных интересов дружеские связи не могут затмить экономические выгоды. В результате Трамп оказался в довольно глупом положении, поскольку его публичные угрозы не только не сработали, но и привели к обратному эффекту, пишет АБН24.

