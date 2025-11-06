Фицо: Европа останется без штанов, если не сохранит свои традиции

Европейские страны должны придерживаться своих традиций и ценностей, иначе могут лишиться собственных штанов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

© DPA / ТАСС

Он отметил, что провел 5 ноября встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. По словам Фицо, Братиславу и Варшаву объединяет понимание традиционных ценностей, которых необходимо придерживаться всей Европе. В частности, премьер привел в пример закрепление в конституции Словакии двух полов — «только мужчина и женщина и ничего другого».

«Страны должны придерживаться своих ценностей и традиций, иначе в сбитой с толку Европе, где бородатая Кончита (Кончита Вурст, победитель конкурса "Евровидение-2014") побеждает в песенном конкурсе "Евровидение" только потому, что она бородатая Кончита, лишатся и собственных штанов», — подчеркнул Фицо.

Напомним, что в конце сентября парламент Словакии принял поправки, которые предусматривают закрепление в конституции страны двух полов — мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов заксобрания.