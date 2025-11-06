Раскрыта тайна знаменитого бриллианта Габсбургов "Флорентиец"

Более полувека династия Габсбургов в секрете оберегала бриллиант "Флорентиец", который после 1919 года считался пропавшим, сообщает The New York Times, ссылаясь на сведения, полученные от потомков австрийских императоров.

© Википедия

Согласно статье, правдивая история камня, впервые озвученная наследниками Карла I, свидетельствует о том, что он не исчезал. С момента эмиграции семьи в Канаду в период Второй мировой войны, он находился в банковском хранилище.

Внук Карла I, Карл Габсбург-Лотарингский, сообщил в интервью, что информация о бриллианте держалась в секрете из уважения к императрице Ците.

По его словам, императрица доверила местонахождение бриллианта только двум сыновьям, Роберту и Рудольфу, наказав им хранить молчание о его судьбе в течение столетия после смерти Карла I в 1922 году – "в качестве меры предосторожности". До своего отъезда из Бельгии, незадолго до нацистской оккупации в 1940 году, императрица держала бриллианты при себе. Покидая страну, Цита забрала их с собой, включая "Флорентиец". Вернувшись в Европу из Северной Америки в 1953 году, она оставила бриллианты на хранение в квебекском банке, название которого не уточняется.

Исполнив обещание предкам, братья Габсбурги-Лотарингские, впервые увидевшие "Флорентийца", выразили желание выставить его в Канаде в благодарность за сохранность. Присутствовавший на показе ювелир Кристоф Кёхерт удостоверил подлинность драгоценного камня.