Раскрыта тайна знаменитого бриллианта Габсбургов "Флорентиец"
Более полувека династия Габсбургов в секрете оберегала бриллиант "Флорентиец", который после 1919 года считался пропавшим, сообщает The New York Times, ссылаясь на сведения, полученные от потомков австрийских императоров.
Согласно статье, правдивая история камня, впервые озвученная наследниками Карла I, свидетельствует о том, что он не исчезал. С момента эмиграции семьи в Канаду в период Второй мировой войны, он находился в банковском хранилище.
Внук Карла I, Карл Габсбург-Лотарингский, сообщил в интервью, что информация о бриллианте держалась в секрете из уважения к императрице Ците.
По его словам, императрица доверила местонахождение бриллианта только двум сыновьям, Роберту и Рудольфу, наказав им хранить молчание о его судьбе в течение столетия после смерти Карла I в 1922 году – "в качестве меры предосторожности". До своего отъезда из Бельгии, незадолго до нацистской оккупации в 1940 году, императрица держала бриллианты при себе. Покидая страну, Цита забрала их с собой, включая "Флорентиец". Вернувшись в Европу из Северной Америки в 1953 году, она оставила бриллианты на хранение в квебекском банке, название которого не уточняется.
Исполнив обещание предкам, братья Габсбурги-Лотарингские, впервые увидевшие "Флорентийца", выразили желание выставить его в Канаде в благодарность за сохранность. Присутствовавший на показе ювелир Кристоф Кёхерт удостоверил подлинность драгоценного камня.