Мероприятие с участием Трампа в Белом доме неожиданно прервалось

Мероприятие по проблемам здравоохранения в США, которое проходило в Овальном кабинете Белого дома, было прервано из-за упавшего в обморок участника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на мероприятии также присутствовал президент США Дональд Трамп.

Инцидент произошел во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly Дэвида Рикса в Овальном кабинете. На трансляции с мероприятия видно, как во время своей речи он прерывается и смотрит в сторону. Затем Рикс спрашивает у человека за камерой, все ли с ним хорошо. В то же время один из стоящих за ним участников направляется в сторону, где исполнительный директор датской фармацевтической компании Майк Дустдар придерживает одного из присутствующих. Сразу после этого мужчина падает в обморок. Предположительно, речь идет о представителе компании Novo Nordisk Гордоне Финдлее.

Также на видео можно увидеть, как Трамп поднимается со стула и слегка наклоняется над упавшим в обморок мужчиной. Из-за случившегося мероприятие пришлось прервать. Всех представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет. О состоянии упавшего в обморок участника мероприятия ничего неизвестно.