НАТО планирует к 2030 году завершить полное перевооружение для последующей войны с Россией руками украинцев. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«К 2030 году НАТО планирует перевооружиться полностью. На это выделят огромнейшие ресурсы, примерно 40 годовых бюджетов Украины» — написал Азаров.

Слова политика опубликованы в его telegram-канале.

В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

Политик также заявил, что Североатлантический альянс планирует задействовать украинское государство в роли ударного инструмента в противостоянии с Российской Федерацией. По словам Азарова, жителей Украины вновь принудят к войне.

«Украинцев снова заставят воевать! Расчет на то, что до 2030 года мобилизационного ресурса Украины хватит, чтоб снова воевать с Россией», — отметил политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к долгому противостоянию с Россией. Он заявил, что Россия является «главной дестабилизирующей силой» в Европе и мире. На это заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она попросила Рютте опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили РФ, КНР и КНДР.