В Брюсселе отреагировали на слова Вучича о России

Позиция Еврокомиссии по вопросу о вступлении Сербии в ЕС не изменилась — страна должна должна соответствовать внешней политике объединения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.

В четверг, 6 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ официального Белграда от санкций против РФ, но не желает менять позицию, которую принял Совбез республики еще в 2022 году.

Вучич заявил о готовности согласиться с решением России по NIS

Журналисты попросили чиновников ЕК разъяснить, будет ли заблокирован процесс вступления Сербии в Евросоюз до тех пор, пока Белград не присоединится к санкциям ЕС против России.

«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению», — отметили в ЕК.

По данным агентства, в документе подчеркивается, что Сербии следует в обязательном порядке присоединиться к внешней политике ЕС и, следовательно, к санкциям против России для вступления в блок.