«Мисс Земля» оказалась в центре скандала из-за «русской» фамилии

Новая «Мисс Земля», 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова, оказалась в центре скандала сразу после победы — жители республики возмутились тем, что победу одержала девушка с «русской» фамилией. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, финал конкурса прошёл на Филиппинах, Пушкинова обошла десятки участниц со всего мира и получила главный титул. Девушка покорила жюри своей естественностью, а также проектами по защите водных экосистем и переработки пластика в Европе, отметили журналисты.

Вместе с тем, решение жюри не обрадовало чехов — пользователи соцсетей заявили, что красавица с «русской» фамилией не может быть лицом нации.

До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

«Я чешка до мозга костей, но кто знает, может, и правда есть связь с Пушкиным. Наше генеалогическое древо огромное, многие ветви просто утеряны», — разъяснила победительница.

Ранее сообщалось, что модель украинского происхождения Каролина Сиино, ставшая победительницей конкурса красоты «Мисс Япония–2024», отказалась от титула из-за скандала и волны негатива в соцсетях и СМИ.