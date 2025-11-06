Трамп отреагировал на отставку Пелоси

Президент США Дональд Трамп назвал решение бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси об уходе в отставку после окончания своего срока в 2027 году великим событием для Соединенных Штатов. Его слова приводит РБК.

Комментируя отставку 85-летней Пелоси, Трамп заявил, что она стремительно теряла контроль над Демократической партией и так и не смогла вернуть его. При этом американский глава отметил, что гордится ее попытками дважды объявить ему импичмент.

«Отставка Нэнси Пелоси – великое событие для Америки. Она была злой, коррумпированной и сосредоточенной только на плохом для нашей страны», — добавил Трамп.

Он назвал Пелоси «крайне переоцененным политиком».

Ранее бывший спикер палаты представителей объявила, что не станет баллотироваться в Конгресс после окончания своего срока в 2027 году. Пелоси проработала в Конгрессе США в течение 38 лет.