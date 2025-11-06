Венгрия не будет увязывать сотрудничество с Westinghouse c санкциями США против РФ

Венгрия не будет использовать сотрудничество в области ядерной энергетики с американской компанией Westinghouse как рычаг для давления на США по вопросу о санкциях против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает агентство MTI.

«Westinghouse и сотрудничество в ядерной сфере — не пакет проблем, а пакет возможностей. Это не проблема, не средство предотвращения проблемы, а прекрасная возможность для Венгрии», — ответил премьер-министр Орбан венгерским журналистам на вопрос, планирует ли он связать свои контакты с компанией Westinghouse с просьбой о предоставлении Венгрии исключений из американских санкций, касающихся российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и «Лукойл».

5 ноября стало известно, что в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США Будапешт планирует заключить договоренности с Вашингтоном, которые станут гарантией энергетической безопасности республики.