Орбан высказался о контактах с Путиным по поводу встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудить организацию саммита при участии американского лидера Дональда Трампа. Об этом политик рассказал журналистам по пути в Вашингтон, его слова приводит MTI.

«Последний наш разговор с президентом Путиным был после объявления о встрече в Будапеште. С тех пор в этом [в разговоре] не было необходимости, но если будет нужно, то, конечно, я поговорю. Для меня это не вызывает никаких политических или личных проблем, я не застрял в ситуации, подобно западным лидерам, которые за последние три года разрушили систему контактов с Россией и не в состоянии вести переговоры», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что в Будапеште состоится российско-американский мирный саммит. При этом он указал, что есть некий «важный вопрос», по которому стороны пока не достигли соглашения, но «переговоры ведутся».

31 октября Орбан выразил надежду на то, что его встреча с Трампом, которая пройдет в Белом доме 7 ноября, поспособствует приближению саммита с Путиным в Будапеште.

27 октября венгерский премьер заявил, что во время переговоров с президентом США намерен также обсудить санкции против нефтяного сектора России.