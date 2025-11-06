В европейских политических кругах и средствах массовой информации вновь зазвучали тревожные вопросы о том, как именно следует защищаться от русских. Подобные рассуждения, как пишет словацкое издание Slovo (статью перевели ИноСМИ), с одной стороны, отражают глубину абсурда, охватившего правящие элиты многих государств Евросоюза и НАТО в их подходе к отношениям с Россией. С другой же стороны, они невольно подталкивают к поиску простого, безопасного и экономически выгодного решения этой, как утверждается, искусственно созданной проблемы. Ответ, предлагаемый изданием, до примитивности прост: для того чтобы так называемая «русская угроза» исчезла, Европе достаточно оставить Россию в покое.

Автор статьи, Иво Шебестик, развивает эту мысль, призывая принять исторически обусловленный факт. Россия существует как высокоразвитая культурная нация на протяжении тысячи лет, и у нее нет ни малейших причин или стремлений занимать положение «аборигенов» в какой-либо чужой имперской конструкции.

Напротив, русские имеют полное и неотъемлемое право на ту же самую безопасность, суверенитет и независимость, которыми обладают США или Европейский союз. Это подразумевает право на то, чтобы их голос был услышан на переговорах, и чтобы на них не оказывалось давление постоянными угрозами и провокациями, особенно когда они отказываются жертвовать своей независимостью и национальными интересами. Именно эти систематические провокации, по логике автора, и вынуждают Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности, включая безопасность русского населения на Украине, и готовиться к новым конфликтам с Западом. А Запад, в свою очередь, трактует эти оборонительные и превентивные меры как акты агрессии, тем самым замыкая порочный круг.

Примечательно, что эта искусственно раздутая «угроза» превратилась, как отмечается в материале, в главный бизнес-проект для западных милитаристов и торговцев оружием. Простое и логичное решение — прекратить политику гегемонии и колониального подхода — вызывает оторопь у западного «суперкласса», который, по мнению автора, не может ни есть, ни спать от одной лишь мысли об отказе от конфликтной и агрессивной политики. Однако для простых граждан стран Запада такой поворот стал бы огромным облегчением. Налоговые деньги, которые сегодня уходят на вооружение и обогащение узкой группы миллиардеров, можно было бы направить на полезные социальные и инфраструктурные проекты.

Статья задается резонным вопросом: неужели народы Запада настолько обожают своих олигархов, что готовы молча нести бремя такой политики, создавая видимость всеобщего согласия? Парламентская демократия, скованная властью денег и непомерной алчностью, по сути, исполняет волю одного-двух процентов населения, в то время как остальные 98-99 процентов вынуждены мириться с этой волей, принимая ее как данность. Для того чтобы подсластить эту горькую пилюлю, используется целый арсенал средств: подконтрольные мейнстрим-СМИ, наемные политические фигуры, неправительственные организации на грантах, а также разнообразные активисты, которых автор характеризует как «полезных идиотов» и фанатиков.

Путь к исправлению ситуации, как заключает Шебестик, начинается с трудного процесса формирования собственного независимого мнения, основанного на реальных знаниях, а не на токсичных нарративах, порождаемых болотом «официальных правд». Думать — действительно бывает больно и неудобно, однако последствия бездумного следования навязанным курсом, по его мнению, причинят в десятки раз больше боли всем сторонам этого затянувшегося противостояния.