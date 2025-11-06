Бывший генсек НАТО заявил об угрозе «вечной войны» на Украине

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на Украине может произойти сценарий «вечной войны». Об этом сообщает The Guardian.

По его мнению, это может произойти, если страны Европы не поменяют подход к оказанию военной помощи Украине. Как объяснил Фор Расмуссен, сейчас у России «нет стимула вести мирные переговоры», поскольку Кремль считает, что может добиться своих целей военным путем. Бывший генсек добавил, что лучшей стратегией было бы создание «воздушного щита», а также отправка на Украину миротворцев.

«Необходимы изменения в темпах и мышлении. <...> Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — заявил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что стали альянса начали производить больше снарядов, чем Россия.