Брата короля Британии официально лишили титула "принц"

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишен титула "принц" на фоне скандала о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уведомление об этом напечатано в официальном правительственном издании The Gazette.

Как отмечается, 3 ноября король объявил, что "Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше не имеет права носить и пользоваться формальным обращением и титулом "Королевское Высочество", а также титулом "принц".

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн). В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.