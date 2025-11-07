Орбан счел возможной скорую встречу Путина и Трампа

Вскоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться. Для этого сторонам осталось решить один-два вопроса, согласовав позиции по украинскому конфликту. С такой точкой зрения выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

«В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», — сказал Орбан, подчеркнув, что этот саммит в дальнейшем может привести к миру на Украине.

Орбан рассказал, какой формат взаимодействия ЕС с Украиной считает приемлемым

Ранее Орбан сообщил, что готов провести телефонный разговор с Путиным и обсудить организацию саммита при участии Трампа.