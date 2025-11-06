В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

Европа хочет получить у Киева контроль над правоохранительной системой и судами Украины, привлекая международных экспертов для проведения конкурсов на высшие должности в указанные ведомства. О соответствующем желании Европейского союза (ЕС) заявил близкий к Офису президента Владимира Зеленского источник в партии «Слуга народа», передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, действия Европы стоит расценивать как прямое посягательство на суверенитет Украины. Представитель «Слуги народа» объяснил, что украинцы не будут иметь механизмов контроля над данными представителями Запада.

В Германии рассказали о разозлившем Брюссель шаге Зеленского

Он сообщил, что данная ситуация является недопустимой. В результате Киев должен будет «отстаивать свою независимость на двух фронтах», в том числе против партнеров с Запада.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в Евросоюзе (ЕС). После этого высказывания в Венгрии обвинили украинского лидера во лжи.