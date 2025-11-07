Трамп назвал Пелоси «катастрофой» для США и «старой приспособленкой»

Американский президент Дональд Трамп резко раскритиковал бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, назвав её «катастрофой» для Соединённых Штатов.

«Пелоси, старая и выдохшаяся приспособленка... Она... была для Америки катастрофой», — написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что экс-спикер палаты представителей США «незаконно сколотила себе состояние на фондовом рынке, наживалась на американской общественности».

Ранее Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в конгресс на следующий срок.

Глава Белого дома назвал её решение «великим событием» для США.