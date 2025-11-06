В Германии  рассказали о разозлившем Брюссель шаге Зеленского

Попытки Владимира Зеленского подчинить НАБУ и САП Генеральной прокуратуре Украины вызвали недовольство Брюсселя, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на новый отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) были созданы по инициативе западных кураторов.

В июле 2025 года украинский лидер подписал указ об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств. Его решение вызвало бурное негодование на Украине, в США и Европе. В связи с этим Зеленский был вынужден «откатить» закон.

«В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы», — пояснил автор статьи.

На Западе изменили отношение к Зеленскому

Обозреватель заметил, что НАБУ и САП были созданы Западом для гарантии независимой борьбы с коррупцией, а также являлись условием для курса Украины на вступление в ЕС.

По его словам, для многих сторонников Украины в ЕС действия Зеленского стали отходом от этой линии. Они восприняли это как то, что политик пытается затормозить расследование в отношении своих соратников.