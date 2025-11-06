Появились подробности о тюремном заключении Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок по делу о финансировании его президентской кампании, опасается есть пищу, приготовленную в тюрьме, и питается только йогуртами. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой источник.

По его словам, президент знает о враждебном отношении к нему со стороны других заключенных и отказывается прикасаться к еде, которую обычно подают в пенитенциарном учреждении. Как пишет журнал, он боится, "что кто-то мог плюнуть ему в еду или сделать что-то хуже". При этом Саркози отказывается от альтернативного способа - покупки продуктов в тюремном магазине и их приготовления в камере.

"Он даже яйцо сварить не может, - признается собеседник издания. - К тому же, он отказывается это делать из принципа".

В конечном счете с первого дня заключения, то есть с 21 октября бывший глава государства питается только йогуртами. В связи с этим журнал задается вопросом, повлияет ли факт такой диеты на судей, которые должны рассмотреть 10 ноября запрос его адвокатов об освобождении. Если суд удовлетворит ходатайство Саркози, ему могут заменить заключение на обязательное ношение электронного браслета, судебный контроль или залог.

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий тюремный срок по уголовному делу о финансировании его предвыборной кампании ливийским режимом, оказался в весьма некомфортных условиях.

Как пишет Daily Mail, другие заключенные издеваются над Саркози, в том числе за его рост (168 сантиметров). В адрес экс-президента звучат оскорбительные выкрики и грязные шутки.

Издание также отмечает, что бывшему хозяину Елисейского дворца теперь приходится бороться с депривацией сна, поскольку его разместили в камере в шумном месте.

Парижская тюрьма, в которой содержится экс-президент Франции Николя Саркози, заполнена на 180%. Об этом сообщает французское издание RTL со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в соответствии с законодательством Франции, тюрьма должна предоставлять заключенным, которым еще не вынесен окончательный приговор, не менее трех комнат для свиданий в неделю.

"Это отчасти связано с переполненностью. Действительно, заполненность тюрьмы Ля-Санте составляет 180%", - говорится в публикации.

Однако руководство учреждения делает исключение для Саркози - он может видеться с семьей четыре раза в неделю. Кроме того, по информации издания, продолжительность его свиданий значительно выше, чем у других заключенных.

Двое заключенных получили обвинения в угрозах экс-президенту Франции Николя Саркози и незаконном использовании мобильного телефона в исправительном учреждении, сообщили СМИ.

Как пишет Societe, один из заключенных разместил в TikTok видеоролик, в котором заявил: «Саркози в тюрьме придется несладко, мы все о нем знаем и отомстим за Каддафи», передает «Фонтанка».

Второй заключенный подозревается в подстрекательстве к угрозам в отношении бывшего президента Франции. Следствие также установило, что оба использовали мобильные телефоны вопреки установленным правилам. Обвинение им было предъявлено 24 октября.

Полицейские круглосуточно охраняют бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме из-за возможных угроз. Об этом в интервью радиостанции Europe 1 заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Очевидно, что это такой же гражданин, как и все остальные, но при этом есть куда более серьезные угрозы, с которыми может столкнуться бывший президент», — сказал он.

Глава МВД отметил, что лично принял решение о направлении сотрудников полиции для охраны Саркози в тюрьме.

Бывший президент Франции Николя Саркози стал дедом, пока сам находится в тюрьме. Об этом сообщает Le Parisien.

Ребенок родился у младшего сына Саркози Луи и его супруги Натали. Мальчика назвали в честь деда — Силла Николя.

«Пусть он вырастет, как его тезка, сильным и мудрым», — написал Луи Саркози в социальных сетях.

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

"Апелляционный суд Парижа рассмотрит прошение Николя Саркози об освобождении 10 ноября", - говорится в сообщении.

