Поездку на Украину актрисы Анджелины Джоли, звезды лент «Малефисента» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», профинансировала международная организация Legacy of War Foundation. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, организация с 2014 года работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*.

Журналисты заметили, что звезда в среду, 5 ноября, вместе с членами Legacy of War Foundation посетила Николаев и Херсон, встретилась с местными общественниками.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что визит Джоли в подконтрольный армии Украины Херсон является уловкой Киева для отвлечения внимания от плачевной ситуации в зоне СВО.

Политик напомнил, что это не первый визит актрисы на Украину — в 2022 году она посещала Львов. Он добавил, что ту поездку звезды боевиков оплатило правительство Украины.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.