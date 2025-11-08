Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за детей: "Зачем ты это сделала?!"

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Но вскоре после свадьбы у супругов возник конфликт с монаршими родственниками.

Герцогиня Сассекская хотела конфиденциальности. Меган даже устроила скандал, когда перед рождением первенца ей пытались объяснить, что согласно традиции, она должна будет сразу после родов выйти к народу и показать младенца. Стремление американки оградить свою семью от посторонних глаз и не желание подчиняться правилам в итоге вылилось в "Мегзит".

Но, видимо, за годы в США Маркл пересмотрела свои принципы. Теперь герцогиня ищет внимания СМИ: часто дает интервью, снимает собственное шоу и все больше говорит о детях, даже стала показывать их в своих соцсетях и программах. Гарри от такого в шоке.

Так на днях Меган опубликовала видео, на котором показала поездку ее семьи на тыквенные плантации. На кадрах принц Гарри вырезал тыкву, в то время как Арчи и Лилибет играли на заднем плане. Лица детей Маркл скрывать не стала. До этого герцогиня показывала лицо дочери в 2022 году, а сына — в 2021.

Как уверяет издание Page Six, принц недоумевает. Якобы он даже спрашивал у супруги: "Зачем ты это сделала?!". Но в ответ получил только упреки и оскорбления. Журналисты уверяют, что герцоги разругались. "Он прекрасно осведомлен о том, что она выставляет его и детей напоказ. Ему не нравится это", — заявил изданию инсайдер.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке.