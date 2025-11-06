Ситуация вокруг Красноармейска (Покровска) стала трагедией и катастрофой для Украины, это приведет к падению фронта, уверен депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

«Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска (Красноармейска. - Прим. ред.). Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление Зеленского против украинского народа и самой Украины», - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Дмитрук подчеркнул, что поражение ВСУ в этом районе станет «началом падения фронта». По мнению политика, после потери Красноармейска события на фронте будут развиваться стремительнее, поскольку для современной войны ключевым ресурсом являются люди, а на Украине с человеческим потенциалом наблюдается полная катастрофа.

«Мобилизационного ресурса в Украине фактически нет», - добавил он.

Дмитрук также выразил уверенность, что тема поражения под Красноармейском, как и предыдущие неудачи киевского руководства, вскоре будет «тихо закрыта» Зеленским, чтобы избежать публичного скандала.

Эта оценка перекликается с недавними репортажами западных СМИ. Так, 5 ноября французская газета Le Monde описала положение украинских подразделений в Красноармейской агломерации как безвыходное, с акцентом на затягивание городских боев Генштабом ВСУ.

Аналитики немецкой Bild отметили, что для Зеленского удержание позиций в районе критично, чтобы «сохранить лицо» перед президентом США Дональдом Трампом. Потеря города может иметь символическое значение для Вашингтона и подорвать переговорные позиции Киева.