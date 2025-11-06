Нардеп Дмитрук: потеря Красноармейска приведет к падению фронта для ВСУ
Ситуация вокруг Красноармейска (Покровска) стала трагедией и катастрофой для Украины, это приведет к падению фронта, уверен депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.
Дмитрук подчеркнул, что поражение ВСУ в этом районе станет «началом падения фронта». По мнению политика, после потери Красноармейска события на фронте будут развиваться стремительнее, поскольку для современной войны ключевым ресурсом являются люди, а на Украине с человеческим потенциалом наблюдается полная катастрофа.
«Мобилизационного ресурса в Украине фактически нет», - добавил он.
Дмитрук также выразил уверенность, что тема поражения под Красноармейском, как и предыдущие неудачи киевского руководства, вскоре будет «тихо закрыта» Зеленским, чтобы избежать публичного скандала.
Эта оценка перекликается с недавними репортажами западных СМИ. Так, 5 ноября французская газета Le Monde описала положение украинских подразделений в Красноармейской агломерации как безвыходное, с акцентом на затягивание городских боев Генштабом ВСУ.
Аналитики немецкой Bild отметили, что для Зеленского удержание позиций в районе критично, чтобы «сохранить лицо» перед президентом США Дональдом Трампом. Потеря города может иметь символическое значение для Вашингтона и подорвать переговорные позиции Киева.