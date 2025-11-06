Китай заявил о готовности работать с Британией над решением глобальных проблем

Китай готов работать с Великобританией над решением глобальных проблем и содействием миру и глобальному развитию. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с британской коллегой Иветт Купер.

"Китай твердо придерживается целей и принципов Устава ООН, отстаивает главенствующее положение ООН в международной системе, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, выступает за урегулирование споров мирными средствами, поддерживает глобальную свободную торговлю и правила ВТО, а также обеспечивает стабильность мировых производственно-поставочных цепочек. КНР и Великобритания в целом придерживаются одинаковой позиции по вышеупомянутым вопросам, что имеет важное значение для углубления отношений стратегического сотрудничества между двумя странами. Китай готов сотрудничать с Великобританией в решении глобальных проблем и содействии миру и развитию во всем мире", - приводятся его слова на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД КНР также призвал Лондон "в соответствии с принципами взаимного уважения приложить усилия для укрепления взаимопонимания и обеспечения надежной гарантии стабильности двусторонних отношений".