Каналы блогера Mellstroy признали экстремистскими в Белоруссии

Все каналы блогера и треш-стримера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, а также логотипы и водяные знаки, связанные с его блогом, признали экстремистскими материалами в Белоруссии. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе МВД страны.

© Соцсети

В ведомстве отметили, что в прошлом месяце были зафиксированы случаи хулиганства, нарушения общественного порядка и проведения незаконных массовых мероприятий. Правоохранительные органы выяснили, что к этим действиям причастен Mellstroy, который призывал людей участвовать в конкурсах. Вероятно, речь идет о его последнем розыгрыше, в рамках которого он предлагал подписчикам снимать видео с упоминанием рекламы казино в обмен на квартиру.

— Подобные провокации подпадают под действия закона «О противодействии экстремизму». По инициативе ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами, — передает Telegram-канал министерства.

В марте текущего года Mellstroy была отправлена повестка на допрос в посольство России в Черногории. От него требуют объяснений в вопросе неуплаты налогов и отмывании денег. Повестки также были направлены матери и брату блогера, которые проходят свидетелями по этому делу.