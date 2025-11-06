Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером рассказал о назревающем конфликте между президентом США Дональдом Трампом и победившем на выборах мэра Нью-Йорка социалистом-мусульманином Зохраном Мамдани, а также ответил на вопрос о рисках возникновения в США новых гражданских столкновений из-за противоборства американских политиков.

Ранее Трамп назвал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США и пообещал не допустить строительства коммунизма в Америке. Вместе с тем новый мэр крупнейшего американского города дал обещание «остановить» действующего американского лидера. «Если есть способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему аккумулировать власть. Это не только способ остановить Трампа, но и способ остановить следующего», - сказал он.

В настоящее время назревает конфликт между Трампом и Мамдани. Он может быть связан как финансированием программы продовольственных талонов, то есть с определенными мерами социалистического распределения помощи малоимущим, так и с вопросами миграции. Данная проблема наверняка разделит этих людей, поэтому столкновение между ними неизбежно. Но здесь нужно учитывать, что у Трампа и Мамдани разный потенциал. Новый мэр Нью-Йорка едва ли обладает возможностью противопоставить что-то серьезное Трампу и мобилизовать против него какие-то внушительные силы. Однако сейчас можно говорить о том, что в США возник новый мощный центр сопротивления Трампу, у которого есть хороший задел на промежуточные выборы. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Избрание мусульманина-демократа мэром крупнейшего города США для многих в стране стало неожиданностью, отметил эксперт.

«Никто в США не ожидал подобного поведения именно от Нью-Йорка. Да, этот город всегда считался цитаделью Демократической партии, но вместе с тем там всегда были сильны произраильские настроения, там находится Уолл-стрит, что играет определенную роль в позиционировании Нью-Йорка как города американского капитала. Однако пост мэра там неожиданно занял антиизраильский полусоциалист. Так что если сейчас и Нью-Йорк отваливается влево, то можно себе представить, что это продолжится в тех штатах, где также сильны левые настроения», - заявил специалист.

Межуев допустил, что победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка и его столкновение с Трампом станут причиной нового гражданского конфликта в США.

«Тут речь не идет о вооруженных столкновениях американцев в духе фильма «Падение империи» режиссера Алекса Гарленда, но конфликты по типу тех, что произошли в США в 2020 году [протесты после убийства Джорджа Флойда], вполне возможны. К примеру, Трамп может попытаться запретить какое-то движение, а Мамдани встанет на его защиту. И такая ситуация вполне может привести к новым протестам и столкновениям. Но, полагаю, все это может произойти ближе к концу 2026 года, когда в США состоятся промежуточные выборы», - отметил специалист.

Победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка может укрепить позиции мэров крупных европейских городов, представляющих левые и крайне левые партии, на фоне роста правых настроений в Европе. Об этом ранее говорилось в материале издания The Washington Post (WP).