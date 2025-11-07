В США предупредили Украину об угрозе со стороны Белоруссии

Потенциальное применение ракетного комплекса «Орешник» со стороны Белоруссии может стать смертоносным для Украины.

В США предупредили Украину об угрозе со стороны Белоруссии
Об этом сообщает американский журнал Forbes.

«Поскольку эти баллистические ракеты теперь переданы Белоруссии, это увеличит ударные возможности России на территории Украины. Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы», — предупредил Forbes.

Отмечается, что при таком сценарии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет меньше времени на реагирование. Удары по критической инфраструктуре станут более разрушительными.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок прибытия «Орешника» в страну. По его словам, ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в декабре.

"Орешник" уже поставлен на боевое дежурство ВС РФ

31 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать».