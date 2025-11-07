В США предупредили Украину об угрозе со стороны Белоруссии

Потенциальное применение ракетного комплекса «Орешник» со стороны Белоруссии может стать смертоносным для Украины.
Об этом сообщает американский журнал Forbes.
Отмечается, что при таком сценарии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет меньше времени на реагирование. Удары по критической инфраструктуре станут более разрушительными.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок прибытия «Орешника» в страну. По его словам, ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в декабре.
"Орешник" уже поставлен на боевое дежурство ВС РФ
31 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать».