Пока вы не уснули: просьба Москвы к НАТО и планы Вучича по России

Генсек НАТО съязвил о России

Генсек НАТО Марк Рютте язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого была целесообразность проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

Вучич раскрыл планы по России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается менять свою позицию по санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сербский лидер подчеркнул, что Белград не гарантирует отказ от антироссийских санкций в будущем.

Раскрыта просьба Трампа к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой освободить заключенного в тюрьму гонконгского медиамагната Джимми Лая во время встречи в Южной Корее.

«Президент Трамп поднял вопрос о Джимми Лае, как и обещал. И президент Трамп, и председатель Си Цзиньпин приняли участие в последовавшей дискуссии», — заявил представитель американской администрации на условиях анонимности.

Собчак могут оставить без денег на счетах

У журналистки Ксении Собчак могут списать деньги со счетов из-за долгов на капитальный ремонт. Как сообщает «Абзац», об этом заявил юрист Константин Крохин.

Эксперт отметил, что в случае неоплаты счета арестовывают, а после с них списывают средства. Они оказываются на депозитном счете в Службе судебных приставов.

В Кремле обратились к НАТО с просьбой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина, чтобы понять позицию Москвы.

«В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают», — сказал представитель Кремля.

В Крыму анонсировали «большой раздел Украины»

Мировому сообществу предстоит пережить большой раздел Украины, который может состояться в несколько этапов. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов

«Впереди большой раздел Украины, мы будем с вами свидетелями этого. Это, возможно, произойдет за один раз, возможно, за несколько раз - уже самое страшное произошло. Поэтому дальше мы уже просто наблюдаем этот распад, он имеет временной отрезок, но это уже не остановить», — сказал Константинов.

Ким сообщила о «точке» в процессе раздела имущества с Бакальчуком

Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким смогли разделить имущество после развода. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда», — указано в сообщении.

Украинский охранник Джоли перестал выходить на связь

Украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его призвали в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Накануне украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Голливудская звезда посетила местный роддом и детскую больницу. Но по пути в город одного из охранников Джоли задержали сотрудники ТЦК.

Утильсбор поставил крест на импорте Toyota в Россию

Заградительные тарифы утилизационного сбора практически полностью перекрыли последний канал импорта для некоторых популярных у россиян машин — например таких, как Toyota.

После 1 декабря 2025 года для автомобилей с моторами мощнее 160 л.с. будет отменен льготный утилизационный сбор, следует из постановления правительства, опубликованного 1 ноября. Вместо прежних 3,4 тыс. рублей и 5,2 тыс. рублей за машины до 3 лет и старше 3 лет частные лица будут вынуждены платить миллионы рублей.

В Белом доме объяснили призыв Трампа в адрес России и Китая

Президент США Дональд Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения Соединенными Штатами, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов.

Так призыв американского лидера к денуклеаризации трех стран прокомментировал неназванный представитель Белого дома, слова которого приводит газета The Washington Post (WP).

