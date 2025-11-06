Государства, входящие в "коалицию желающих", продолжают работу по обеспечению безопасности Украины на случай перемирия. Об этом заявил в четверг, 6 ноября, министр обороны Великобритании Джон Хили.

Как сообщает Politico, Хили выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет склонить Россию к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

При этом британский министр заверил, что "коалиция желающих" постоянно работает над тем, чтобы ее участницы "действительно были готовы в момент наступления мира, когда бы он ни произошел, вмешаться и помочь закрепить его".

«Коалиция нежелающих»: экс-аналитик ЦРУ о затягивании украинского конфликта

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что британская сторона по-прежнему не желает вникать в причины украинского конфликта, в то время как США впервые пытаются понять корни происходящего. Дипломат отмечал, что в Лондоне, говоря о киевском режиме, "просто делят все на черное и белое".

Это подтверждают заявления британских властей. Джон Хили в октябре рассказал, что Лондон готовит пакет помощи Киеву в размере, значительно превышающем 100 миллионов фунтов стерлингов. Указанные средства, как ожидается, покроют первоначальные расходы на размещение войск и техники на Украине.