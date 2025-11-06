В европейской стране впервые введут ограничения на полеты БПЛА

После серии инцидентов с беспилотниками Бельгия решила запретить несогласованное использование дронов над зонами стратегических объектов.

Власти, как сообщил по итогам заседания Совета национальной безопасности министр окружающей среды Жан-Люк Крюк, приняли решение впервые принять закон, запрещающий несанкционированное использование БПЛА над стратегическими объектами.

Слова министра приводит агентство Belga, согласно которым он представит королю Бельгии закон, запрещающий несанкционированное использование БПЛА в небе «над чувствительными объектами».

В Бельгии ранее зафиксировали серию инцидентов с дронами над военными базами и аэропортами.