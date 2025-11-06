В США назвали Трампа «идиотом» из-за одного решения

Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер назвал президента США Дональда Трампа «идиотом» из-за его заявлений о ядерных испытаниях. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Риттер назвал Трампа «одним из самых глупых людей в мире». По мнению экс-разведчика, президенту США стоило лучше подготовиться, прежде чем высказываться о ядерном оружии.

Риттер указал, что Россия провела два испытания: крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного аппарата «Посейдон». Эксперт подчеркнул, что в обоих случаях идет речь об испытаниях самих систем, а не ядерного оружия.

По версии Риттера, Трамп все неправильно понял и в его голове «поселилась мысль, что это были испытания ядерного оружия». В результате он приказал начать проведение ядерных испытаний.

«И теперь русские вынуждены рассуждать прагматично. Возникает вопрос: «Он тупой?». Ответ, конечно, однозначен - да. Но невозможно строить внешнюю политику, исходя только из того, что президент США - идиот», - заявил Риттер.

На прошлой неделе Трамп заявил, что в связи с ядерными испытаниями в других странах он поручил немедленно начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе». Трамп не уточнил, имел ли он в виду испытания непосредственно ядерного оружия или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин 5 ноября поручил подготовить предложения по возможному испытанию ядерного оружия. МИД, Минобороны, спецслужбы и другие ведомства РФ «примут все необходимые меры для сбора дополнительной информации, проанализируют ее и подготовят согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний».