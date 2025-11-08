В ЕС рассказали о стычке Каллас и фон дер Ляйен

Lenta.ruиещё 2

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра — «главного врага» руководителя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. О стычке между лидерами ЕС сообщает Politico.

© Global Look Press

Утверждается, что Каллас хотела назначить Зельмайра своим ближайшим советником, что позволило бы «укрепить ее власть», однако противодействие со стороны ЕК ударило по его кандидатуре. Из-за этого главный критик фон дер Ляйен остался послом ЕС в Ватикане, а Каллас потерпела поражение в схватке за влияние.

«[В случае назначения Зельмайр] был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле он был бы таким монстром и для Каллас», — указано в сообщении.

Ранее о ссоре Каллас и фон дер Ляйен сообщила немецкая газета Die Welt. Уточняется, что Каллас потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.