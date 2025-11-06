Раскрыта просьба Трампа к Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой освободить заключенного в тюрьму гонконгского медиамагната Джимми Лая во время встречи в Южной Корее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Президент Трамп поднял вопрос о Джимми Лае, как и обещал. И президент Трамп, и председатель Си Цзиньпин приняли участие в последовавшей дискуссии», — заявил представитель американской администрации на условиях анонимности.

Лидеры государств не обсуждали конкретную сделку по освобождению Лая, а говорили в целом о проблемах со здоровьем 77-летнего магната после длительного судебного процесса по обвинению в угрозе национальной безопасности. Собеседник агентства рассказал, что Трамп потратил на обсуждение этого вопроса менее пяти минут.

Трамп рассказал об отношениях с Си Цзиньпином

По словам другого источника, Си Цзиньпин принял к сведению просьбу Трампа. Глава Белого дома предположил, что освобождение Лая пойдет на пользу отношениям между США и Китаем и улучшит имидж КНР, добавил он.

Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сильными, умными и жесткими людьми, с которыми «нельзя играть».