Раскрыты подробности плана Еврокомиссии на общий запрет выдачи шенгена россиянам

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт раскрыл подробности по плану прекратить выдачу шенгена гражданм РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге в Брюсселе Ламмерт сообщил, что ЕК не может вводить общий запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

«Это входит в компетенцию государств-членов», — подчеркнул спикер.

На данный момент ЕК следит за исполнением со стороны стран тех ограничений, которые уже были оговорены.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз.