Во Франции заявили, что Саркози из-за страха в тюрьме ест только йогурты

Бывший президент Франции Николя Саркози, который находится в парижской тюрьме Сантэ, отказывается есть тюремную еду и питается только йогуртами. Об этом пишет газета Le Point со ссылкой на источники.

«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру», — говорится в статье.

По данным издания, бывший французский лидер боится, что ему могли плюнуть в еду или сделать что-то еще хуже. Источники рассказали, что с момента заключения, 21 октября, Саркози питается только йогуртами. При этом экс-президент отказывается покупать продукты и готовить их самостоятельно, потому что совершенно не умеет готовить.

Один из источников сообщил журналистам, что Саркози даже не умеет варить яйца и не будет этого делать из принципа.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».