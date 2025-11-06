В Финляндии осудили троих поляков, взрывавших банкоматы

Окружной суд города Оулу в Финляндии вынес приговор трем гражданам Польши, которые взорвали несколько банкоматов на территории страны и украли из них €250 тысяч. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на решение инстанции.

Серия взрывов произошла в конце 2024-го и начале 2025 года. Отмечается, что €146 тысяч из общей суммы украденного правоохранителям так и не удалось найти.

Мужчины признали вину в содеянном, поэтому суд немного смягчил им приговор, но обязал полностью возместить нанесенный ущерб.

До этого сообщалось о происшествии на борту самолета в Финляндии, где поляк начал употреблять на борту пиво, купленное в аэропорту, и устроил дебош, когда у него отобрали спиртное.

Мужчина стал вести себя агрессивно: громко требовал вернуть напиток, отказался пристегивать ремень безопасности, бросал багаж в проход и угрожал членам экипажа.

Судья назначил ему штраф в размере €180.