Павлоград остался без света после повреждения инфраструктуры

Город Павлоград Днепропетровской области на востоке Украины остался без света из-за повреждения инфраструктуры. Об этом сообщил и.о. главы администрации региона Владислав Гайваненко.

"Город и некоторые населенные пункты Синельниковского района остались без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.

Гайваненко добавил, что в Павлограде была повреждена инфраструктура, однако не уточнил, о каком объекте идет речь.

Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах в Павлограде.