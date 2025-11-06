В Европе нарастает напряжение: Польша запустила программу всеобщей военной подготовки, а семь стран ЕС потребовали ввести пошлины против России. Тем временем акционеры Tesla готовятся решить, выплатить ли Илону Маску рекордную сумму или рискнуть его уходом.

Пожар на НПЗ в Белоруссии

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Нафтан» в Новополоцке загорелось дизельное топливо, сообщили в Telegram-канале МЧС Белоруссии. По данным спасателей, пожар произошел в технологической установке на отметке в 20 метров.

В тушении пожара участвовали 17 единиц техники и более 70 сотрудников МЧС. Возгорание было вскоре ликвидировано, никто не пострадал. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Семь стран ЕС призвали ввести пошлины против России

Семь стран Евросоюза призвали ввести пошлины на большее количество российской продукции, сообщает Politico. По данным издания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция «настоятельно просят» Еврокомиссию подготовить соответствующее предложение. По информации Politico, речь идет о пошлинах на железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения. В 2024 году экспорт этих товаров принес России 5,4 миллиарда евро.

Издание подчеркивает, что инициатива вызывает споры. Несколько столиц ЕС заинтересованы в доступе своей промышленности к дешевым российским ресурсам. Один из примеров - чугун и сталь. Большинство категорий продукции подпадают под санкции, но Бельгия и Чехия договорились об исключениях. В этих странах, как и в Дании, расположены сталелитейные заводы.

Зеленский высказался о замороженных российских активах

В «коалиции желающих» приготовились к миру

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» готова помочь «обеспечению мира» на Украине, пишет Politico. По словам Хили, работа коалиции регулярно обновляется, чтобы ее члены «могли действительно чувствовать себя готовыми вмешаться в момент наступления мира, когда бы он ни наступил, и помочь его обеспечить».

Штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже, в нее входят высокопоставленные британские военные. Хили добавил, что глава США Дональд Трамп способен убедить президента России Владимира Путина начать переговоры по Украине, хотя сейчас этот процесс «буксует».

«Паника Зеленского»

«Подозрительный» пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, бегство украинской молодежи за границу и окружение ВСУ в Донбассе «рисуют портрет разваливающегося марионеточного государства, охваченного паникой», пишет InfoBRICS. Издание назвало проблемы Украины «предсмертным хрипом имперской авантюры» Вашингтона, в которой «все пошло не так».

Военная подготовка поляков

Польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш выступил на встрече, посвященной всеобщей программе военной подготовки wReady. Он сообщил, что проект рассчитан на людей всех возрастов, пишут Wiadomosci. По его словам, 132 подразделения, в основном из войск территориальной обороны, готовы к обучению молодежи, взрослых и пожилых людей.

Министр подчеркнул, что речь идет о добровольных, индивидуальных и групповых учениях. Они начнутся в ноябре 2025 года. Студентам, которые будут готовиться к службе в резерве, будут выплачиваться стипендии в тысячу злотых в месяц (около 22-х тысяч рублей).

Маск может уйти из Tesla

В четверг, 6 ноября, акционеры Tesla проголосуют за одно из непростых решений, предложенных советом директоров: выплатить Маску до 878 миллиардов долларов акциями компании или рискнуть его уходом, что может привести к падению акций Tesla. По мнению экспертов, это решение фактически представляет собой референдум о том, применимы ли традиционные правила корпоративного управления к самому богатому человеку мира, сообщает Reuters. Многие инвесторы утверждают, что только Маск способен превратить Tesla в гиганта искусственного интеллекта, производящего миллионы беспилотных роботакси и человекоподобных роботов.

Если Маск выполнит все поставленные советом директоров цели в течение десяти лет, рыночная стоимость Tesla вырастет до 8,5 триллиона долларов, при этом Маску будет принадлежать около четверти акций. Это в разы больше, чем вознаграждение любого другого генерального директора, и Маск все равно получит рекордные выплаты - десятки миллиардов, - даже если не выполнит большинство поставленных целей. Другие крупные акционеры и эксперты опасаются, что совет директоров возлагает будущее Tesla на одного лидера, подверженного множеству конфликтов интересов, который стремится сосредоточить в своих руках неограниченную власть. В ходе переговоров Маск уже заявил членам совета директоров, что, если они не придут к соглашению, он может уйти и отдать приоритет другим своим проектам, включая ракетную компанию SpaceX.