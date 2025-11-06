Украинский охранник Джоли перестал выходить на связь

Украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли перестал выходить на связь после того, как его призвали в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), об этом сообщает Shot.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в Херсон. Голливудская звезда посетила местный роддом и детскую больницу. Но по пути в город одного из охранников Джоли задержали сотрудники ТЦК.

Жена пропавшего мужчины поделилась с местными журналистами, что с момента прибытия голливудской знаменитости он не выходил на связь. Родным до сих пор неизвестно, где он находится. Брат пропавшего утверждает, что у него есть действующая медицинская справка, подтверждающая проблемы со спиной.

Согласно этой справке, он может служить только в тылу, и срок ее действия истекает в 2025 году. Родственники также сообщили, что охранника зовут Дмитрий, он проживает в Кропивницком и занимается тренерской деятельностью по боевому самбо.

Уточняется, что Анджелина Джоли пересекла границу с Украиной пешком, не уведомив местные власти о своем намерении посетить страну. Проблемы с документами одного из ее охранников возникли именно на пограничном переходе, после чего его забрали в ТЦК.