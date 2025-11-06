Белоруссия призвала Литву возобновить нормальную работу КПП на границе

Белоруссия призывает Литву начать нормальную работу на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе двух государств. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Белоруссии Руслана Варанкова по вопросу находящегося в стране литовского грузового транспорта.

По его словам, о принятии избирательных мер в этом вопросе не может быть и речи.

При этом Варанков отметил, что Белоруссия не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы, коснувшиеся Минск и Вильнюс, а также третьи страны, включая страны ЕС.

«Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными — от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства – члены ЕС», — добавил он.

29 октября премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».