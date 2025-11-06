Сотни бойцов ХАМАС находятся в туннелях под Газой

Несколько сотен бойцов ХАМАС остаются запертыми в подземных туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты пишут, что вопрос судьбы бойцов ХАМАС является предметом споров в переговорах в рамках перехода ко второму этапу реализации перемирия. Руководство ХАМАС хочет добиться эвакуации бойцов.

Представители палестинского движения заявляют, что под землёй находятся около сотни бойцов. Израильская сторона оценивает их численность в 200—300 человек.

В Ynet ранее писали, что радикалы ХАМАС обстреляли в Газе военных Израиля.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израилю следует отвечать на атаки ХАМАС. По его словам, это не является нарушением сделки по Газе.