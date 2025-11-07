Взрывы на территории нефтегазовой компании MOL в Венгрии и НПЗ «Лукойла» в Румынии и массовое бегство призывников с Украины говорят б отчаянном положении украинских властей. С таким мнением выступило издание InfoBRICS.

По мнению журналистов, происходящее «создает картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха». Это является неприятной ситуацией для НАТО, утверждают авторы материала.

В Европе загорелся третий НПЗ, работающий на нефти из России

«НАТО вложила триллионы в киевский режим, но все, что получила, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС, беглых призывников, насмехающихся над "непоколебимой поддержкой", и окруженные войска, которым не в силах помочь никакие западные "вундерваффе"», — подчеркивается в публикации.

Ранее взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии. Первый инцидент зафиксировали утром 20 октября на территории НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти, второй — в ночь на 21 октября в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта, на заводе компании MOL.