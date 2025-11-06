Названое ударившее по G20 решение Путина и Трампа

Замглавы Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов заявил, что по «Большой двадцатке» (G20) был нанесен серьезный удар из-за решения президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа не посещать саммит в ЮАР. Об этом эксперт рассказал «Звезде».

© Kay Nietfeld/dpa/TACC

Саммит G20 будет проходить в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября. Ранее Путин поручил возглавить делегацию России на саммите замглавы своей администрации Максиму Орешкину.

Позже Трамп раскритиковал ЮАР и заявил, что страна не должна входить в «Большую двадцатку», так как в некоторых районах республики «все очень плохо». Он сообщил, что не поедет на саммит. США на встрече представит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп преподнес России неожиданный подарок

По мнению Семибратова, отсутствие президентов России и США - большой удар для G20. Он подчеркнул, что «Большая двадцатка» остается серьезной переговорной площадкой, но менее важной, чем БРИКС.

«Если где-то судьбы мира и будут решаться незападными странами, то с большей долей вероятности это будет на платформе БРИКС», - заявил эксперт.

По его словам, у БРИКС «куда более здоровый и перспективный корень», поскольку это инициатива не Запада, а во многом Глобального Юга.