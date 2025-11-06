Лукашенко пригласил к себе украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приехать в республику. Его слова во время визита в находящийся недалеко от границы с Украиной Мозырский район передает агентство «БелТА».

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также раскрыл судьбу некоторых переселенцев из Украины в Белоруссии. По его словам, они работают в Гомельской области, а также эти люди очень трудолюбивые и понимающие белорусов.

Ранее доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин в беседе «Ленте.ру» рассказал, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог. Активное участие, отмечает эксперт, в мирном процессе может укрепить роль Белоруссии на международной арене. А это, в свою очередь, дополнит нормализацию белорусско-американского диалога, который уже начинает восстанавливаться.