В Грузии против Саакашвили возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Грузии возбудило уголовное дело за саботаж и призывы к свержению власти против экс-президента Михаила Саакашвили и нескольких оппозиционных лидеров. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"За совершенные против государства преступления, а именно саботаж, помощь иностранному государству во вражеской деятельности, финансирование деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности и по факту призыва к насильственной смене конституционного строя или государственной власти, уголовное преследование начато в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштарии, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - сказал Гваракидзе