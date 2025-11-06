Премьер Британии Стармер стал главным «чучелом года»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал «чучелом года» на ежегодном празднике Ночь костров в Эденбридже. Об этом сообщает Sky news.

11-метровая фигура премьера создана Edenbridge Bonfire Society, которое уже более 30 лет делает чучела политиков и знаменитостей. В разное время они делали чучела президента США Дональда Трампа, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и других известных личностей.

Жители Великобритании сожгут чучело премьера Кира Стармера

Чучело Стармера одето в шляпу, шлепанцы и оборчатый воротник, который обычно связывают с участником Порохового заговора Гаем Фоксом. На его голове красуется шляпа, с которой свисают сосиски — это отсылает к его оговорке, когда он случайно сказал «sausages» («сосиски») вместо «hostages» («заложники»). На груди красуется значок «фермерского вредителя», а в руках Стармер держит цифровое удостоверение личности, и факел.