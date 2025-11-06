Сочинял рэп и снимал вирусные ролики: что известно о новом мэре Нью-Йорка Мамдани

Мэром Нью-Йорка, крупнейшего города США, впервые стал мусульманин и выходец из Южной Азии. Что известно о 34-летнем социалисте Зохране Мамдани - читайте в материале «Рамблера».

Корни, религия и начало карьеры

Мамдани, родившийся в Уганде у родителей индийского происхождения, переехал в Нью-Йорк в возрасте семи лет. Он учился в Высшей школе естественных наук в Бронксе, а затем получил степень по африканистике в Боудин-колледже, где стал одним из основателей кампусного отделения организации «Студенты за справедливость в Палестине».

Обладая сложным набором идентичностей - индиец, африканец, американец - Мамдани сталкивался с обвинениями в спекуляциях. Поступая в университет в 2009 году, он указал свою расу как «азиат» и «чернокожий или афроамериканец». Позже он объяснил, что пытался отразить «полноту своего прошлого» в «ограниченных» рамках университетской анкеты. В 2018 году Мамдани стал гражданином США.

Мамдани сделал мусульманскую веру видимой частью своей кампании перед выборами мэра. Он регулярно посещал мечети и выпустил предвыборный видеоролик на урду о кризисе стоимости жизни в городе.

До прихода в политику Мамдани работал консультантом по жилищным вопросам и помогал малоимущим домовладельцам из Квинса бороться с выселением. Квинс - нью-йоркский район, почти половину населения которого составляют иммигранты.

Также будущий мэр Нью-Йорка пробовал свои силы в музыке и читал рэп под псевдонимом Мистер Кардамон (Young Cardamom/Mr. Cardamom), рассказал портал BFM TV. Его клип на трек Nani, выпущенный в 2016 году, набрал более 800 тысяч просмотров на YouTube. По данным Reuters, в 2016 году Мамдани выступал дуэтом со своим другом детства Хусейном Абдулом Баром на музыкальном фестивале в Уганде.

В ноябре 2020 года Мамдани был избран в Законодательное собрание штата Нью-Йорк от 36-го округа, став первым представителем южноазиатского происхождения, первым угандийцем и одним из трех мусульман, когда-либо занимавших этот пост.

Семья

Мамдани и его жена, 28-летняя сирийская художница Рама Дуваджи из Бруклина, встретились в приложении для знакомств и заключили брак в феврале 2025 года. Его мать, Мира Наир, - известный кинорежиссер, а отец, профессор Махмуд Мамдани, преподает в Колумбийском университете. Оба родителя - выпускники Гарварда.

Соцсети

Аналитики считают, что Мамдани удалось создать связь с молодыми избирателями благодаря проникновенным видеороликам, которые предлагают «особенно обнадеживающее и трогательное видение Нью-Йорка, непоколебимо основанное на предпосылке, что жизнь не обязательно должна быть такой тяжелой», отмечает The Guardian.

Среди многочисленных хитов Мамдани в соцсетях - изобретение термина «халяльфляция» (видео об инфляции на примере стоимости уличной еды) и прыжок в ледяные воды Кони-Айленда с обещанием заморозить арендную плату.

Вирусными стали свадебные фотографии Мамдани и Дуаджи в метро Нью-Йорка и рассказ бегущего нью-йоркский марафон Мамдани о ценах на аренду жилья. Его резкий контент и настойчивость в общении с людьми, в том числе и с критиками, поставили Мамдани в разительный контраст с кандидатом от «старой гвардии», опальным бывшим губернатором штата Эндрю Куомо, который баллотировался как независимый кандидат и пользовался поддержкой сверхбогатых спонсоров и корпораций.

По версии The Guardian, Мамдани и Куомо представляли два совершенно разных крыла Демократической партии, чья популярность по всей стране падает: одно - крайне непопулярное и раздражающе скучное, другое - по-настоящему амбициозное и вдохновляющее. На выборах с рекордной явкой жители Нью-Йорка дали понять, к какому видению будущего Америки стоит прислушаться, подчеркивает газета.

Идеи

Одна из самых новаторских идей Мамдани - создание сети городских продуктовых магазинов в пяти районах Нью-Йорка. Покупки в таких магазинах обойдутся покупателям дешевле. Он также хочет сделать городские автобусы бесплатными (сейчас стоимость проезда для большинства пассажиров составляет 2,90 доллара). Кроме того, в планах Мамдани есть снижение стоимости услуг по уходу за детьми.

Чтобы профинансировать свои планы, Мамдани хочет повысить ставку корпоративного налога до 11,5 процента, что соответствует верхней границе диапазона, установленного в Нью-Джерси. В настоящее время ставка корпоративного налога в Нью-Йорке достигает 7,25 процента. Он также хочет ввести фиксированный налог в размере двух процентов для жителей Нью-Йорка, зарабатывающих более миллиона долларов в год.

Кроме того, Мамдани хочет повысить минимальную заработную плату в городе, которая сейчас составляет 16,50 доллара в час, до 30 долларов в час к 2030 году.

Мамдани активно поддерживает палестинцев. Он заявлял, что Израиль, по его мнению, совершает геноцид в Газе и призывал арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В то же время Мамдани заявлял, что в Нью-Йорке нет места антисемитизму, и обещал увеличить финансирование борьбы с преступлениями на почве ненависти.

Критики Мамдани утверждают, что у него недостаточно опыта для эффективного управления крупнейшим городом США. Президент США Дональд Трамп пытался изобразить Мамдани радикалом, неоднократно называя его коммунистом, хотя молодой политик часто отвергал этот ярлык. Президент также пригрозил лишить администрацию Мамдани федерального финансирования.