Сомалийские пираты захватили танкер под флагом Мальты

У берегов Сомали в Индийском океане пираты с оружием в руках захватили танкер, шедший под мальтийским флагом, инцидент произошел в 560 милях от города Эйль.

Судно следовало из индийского города Сикка в Дурбан в Южной Африке, передает ТАСС со ссылкой на Sky News и компанию Ambrey, работающую в сфере морской безопасности.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) заявил, что к танкеру приблизилось маломерное судно, откуда пираты начали стрелять из стрелкового оружия и РПГ.

Пираты поднялись на борт танкера. О дальнейшей судьбе экипажа и судна пока не сообщается.

В мае посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейра заявил, что проблемы пиратства у страны больше не существует, а сомалийское побережье стало безопасным для судоходства.

В апреле сомалийские пираты захватили минимум 12 в заложники в ходе атаки на судно возле нигерийского города Калабар.