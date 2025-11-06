Угроза для всего человечества: Трамп решился на обострение конфликта

Впервые в истории мэром Нью-Йорка станет мусульманин — мигрант из Уганды с индийскими корнями и социалист, 34-летний Зорхан Мамдани. Как сообщает РИА Новости, он бросил вызов президенту США Дональду Трампу в его родном городе и победил на выборах, набрав 50,4% при явке в 38%, что является рекордным за 24 года.

Кандидат от республиканцев Кертис Слива набрал 7,1%, однако большего от него не ждали. Даже Трамп призывал голосовать не за него, а за самовыдвиженца и бывшего губернатора штата Эндрю Куомо. Президент предупреждал, что если выиграет Мамдани, то Нью-Йорку урежут финансирование. В итоге умеренно правый Куомо получил 41,6%, а СМИ считают, что поддержка главы Белого дома ему лишь помешала.

Один из предвыборных лозунгов Мамдани действительно коммунистический: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Нью-Йорк для него — город мигрантов, в котором налоги для богатых должны вырасти, а минимальную зарплату следует повысить до 30 долларов в час. Он также обещает бесплатный общественный транспорт, детсады и заморозку стоимости аренды для более чем миллиона квартир. Кроме того, новый мэр протестует против действий Израиля в Газе, а некоторые даже обвиняли его в антисемитизме.

Демократическая партия сперва сторонилась Мамдани, считая его слишком радикальным. Бывший мэр Нью Йорка Майкл Блумберг и миллиардер-инвестор Билл Экман, как и Трамп, поддержали Куомо. При этом Daily Mail заявляет, что мэр получил свыше 40 млн долларов от НКО, связанных с Джорджем Соросом.

Республиканцы были готовы к ожесточенному сопротивлению. Например, спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что выборы в Нью-Йорке отразятся «на всей стране», закрепив трансформацию Демократической партии в «радикальную социалистическую с большим влиянием в правительстве».

Заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев видит в происходящем очередное свидетельство политического кризиса в США, который лишь усугубляется. Сама по себе победа Мамдани радикально не меняет расклад сил, но «вековые устои сотрясаются».

«Традиционалисты противостоят интернационалистам, на это накладываются миграционная проблема и ощущение, что роль США в мире слабеет. Сворачивается очень серьезный клубок противоречий, угрожающий не только американцам — всему человечеству», — отметил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что демократы постарались превратить голосование в Нью-Йорке в референдум по Трампу. Мамдани оказался «на острие атаки», и именно он должен показать, что у президента США есть слабости. Не исключено, что отношения города с Белым домом станут стержнем внутренней американской политики, а его мэр превратится в политика общенационального масштаба, который необходим Демократической партии.