Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра

Счетная палата Франции пересмотрела стоимость реставрации Лувра, увеличив ее до 1,15 миллиардов евро.

В предварительном отчете Счетной палаты Франции было выявлено наличие серьезных недостатков в системе безопасности всемирно известного музея, где были похищены 9 ювелирных изделий, представляющих историческую ценность.

Отмечалось, что за последние пять лет во всемирно известном музее установили только 138 камер. Несмотря на годовой бюджет в 323 миллиона евро, руководство Лувра не предприняло достаточных шагов для устранения рисков.