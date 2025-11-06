В Нигерии ответили на слова Трампа о готовности ввести войска в африканскую страну

Нигерия не хочет стать следующей Ливией или новым Суданом. Об этом заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, комментируя слова президента США Дональда Трампа об «экзистенциальной угрозе» в адрес христиан в западноафриканской стране, передает газета The New York Times.

Дипломат подчеркнул, что подводить Нигерию к краю пропасти — не в интересах всего остального мира.

Туггар призвал Соединенные Штаты оказать Нигерии поддержку вместо того, чтобы раскалывать ее общество и превращать страну в несостоявшееся государство.

1 ноября Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».